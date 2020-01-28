Филиппины приостановили выдачу виз китайцам по прибытию

Бюро иммиграции Филиппин временно перестало выдавать гражданам Китая визы по прибытию на фоне опасений из-за распространения нового коронавируса, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По словам представителя бюро Хайме Моренте, китайские туристы имеют возможность получать визы в аэропорту по прилету с 2017 года и часто пользуются этим способом получения визы.

"Сейчас мы временно приостановили выдачу виз по прибытию для граждан Китая, чтобы замедлить приток групповых туров", - заявил Х.Моренте, напомнив, что ранее филиппинские авиавласти уже приостановили полеты всех рейсов из Уханя.

Он добавил, что Филиппины не запрещают китайским туристам въезд в страну, а "принимают эту упреждающую меру, чтобы замедлить поток путешественников и, возможно, помочь предотвратить проникновение в страну нового коронавируса".

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.