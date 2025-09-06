Филемон Янг: СОР29 способствовал укреплению обязательств по климатическому финансированию
- 06 сентября, 2025
- 11:40
Председательство Азербайджана на СОР29 стало своевременной и преобразующей инициативой, позволившей стране стать связующим звеном между экономиками, основанными на ископаемом топливе, и государствами, уязвимыми к изменению климата.
Об этом в интервью американскому бюро Report заявил председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг.
По его словам, освещая региональные проблемы адаптации и содействуя справедливому переходу, председательство Азербайджана на СОР29 еще больше углубило глобальный диалог о справедливости и солидарности.
"Считаю, что этот саммит достиг важных результатов в плане укрепления обязательств по климатическому финансированию, определения принципиальной дорожной карты для инклюзивного энергетического перехода посредством окончательного согласования правил углеродного рынка в рамках Парижского соглашения и запуска Фонда потерь и ущерба.
Эти достижения укрепили более широкую повестку дня в области климата, отраженную в резолюциях Генеральной Ассамблеи по устойчивому развитию, климатической справедливости и многостороннему управлению климатом. С нетерпением жду дальнейших шагов на СОР30, которая пройдет в Бразилии в конце текущего года", - сказал Янг.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.