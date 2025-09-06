Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Филемон Янг: СОР29 способствовал укреплению обязательств по климатическому финансированию

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 11:40
    Филемон Янг: СОР29 способствовал укреплению обязательств по климатическому финансированию

    Председательство Азербайджана на СОР29 стало своевременной и преобразующей инициативой, позволившей стране стать связующим звеном между экономиками, основанными на ископаемом топливе, и государствами, уязвимыми к изменению климата.

    Об этом в интервью американскому бюро Report заявил председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг.

    По его словам, освещая региональные проблемы адаптации и содействуя справедливому переходу, председательство Азербайджана на СОР29 еще больше углубило глобальный диалог о справедливости и солидарности.

    "Считаю, что этот саммит достиг важных результатов в плане укрепления обязательств по климатическому финансированию, определения принципиальной дорожной карты для инклюзивного энергетического перехода посредством окончательного согласования правил углеродного рынка в рамках Парижского соглашения и запуска Фонда потерь и ущерба.

    Эти достижения укрепили более широкую повестку дня в области климата, отраженную в резолюциях Генеральной Ассамблеи по устойчивому развитию, климатической справедливости и многостороннему управлению климатом. С нетерпением жду дальнейших шагов на СОР30, которая пройдет в Бразилии в конце текущего года", - сказал Янг.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Filemon Yanq: COP29 iqlim maliyyəsi üzrə öhdəliklərin gücləndirilməsi istiqamətində mühüm nəticələrə nail oldu
    Philemon Yang: COP29 strengthened climate finance commitments

