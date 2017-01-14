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    Фийон официально стал кандидатом правоцентристов на президентских выборах

    В настоящее время бывший премьер страны лидирует и в общенациональных опросах

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Французская правоцентристская партия "Республиканцы" официально выдвинула своим кандидатом на президентских выборах бывшего премьер-министра Франсуа Фийона.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель председателя партии Лоран Вокье по результатам голосования участников проходящего в Париже национального совета "Республиканцев".

    Первый тур президентских выборов назначен во Франции на 23 апреля, второй - на 7 мая.

    В настоящее время бывший премьер страны лидирует и в общенациональных опросах. 

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