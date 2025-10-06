Figaro: Лекорню не хочет возвращаться на пост премьера Франции

Уходящий в отставку премьер-министр Франции Себастьен Лекорню не хочет повторного назначения на этот пост, однако выполнит поручение президента республики Эмманюэля Макрона о переговорах с политическими силами по поводу будущего правительства.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro.

По информации издания, Лекорню сообщил об этом лично президенту, однако тот настоял на том, чтобы уходящий премьер провел "последние переговоры" по политическим вопросами 8 октября и сообщил ему о результатах. Лекорню согласился, но, как подчеркивает газета, заявил, что независимо от результата "не будет продолжать свою миссию".

Газета отмечает, что о роли "переговорщика" просил президента бывший премьер-министр страны и генеральный секретарь президентской центристской партии "Ренессанс" Габриэль Атталь. В окружении Лекорню "не опровергали" данную информацию, уточняется в публикации.