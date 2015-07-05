Фидель Кастро вновь появился на публике

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Бывший кубинский лидер Фидель Кастро впервые более чем за месяц появился на публике.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что государственное телевидение Кубы продемонстрировало кадры встречи 88-летнего Фиделя с экспертами-сыроделами, которая прошла неподалеку от Гаваны.

В 2006 году Фидель Кастро, у которого начались серьезные проблемы со здоровьем, передал власть своему младшему брату Раулю.

В настоящее время Фидель крайне редко появляется на людях. Любые сведения о состоянии его здоровья, которые держатся в секрете кубинскими властями, тщательно отслеживаются международными средствами массовой информации.

Всего несколько дней назад Куба и США договорились вновь открыть посольства в Вашингтоне и Гаване.

Отношения между двумя странами были заморожены в 1961 году, когда США разорвали дипломатические отношения с Кубой и ввели против режима Кастро торговое эмбарго.

Постепенное потепление отношений между двумя странами началось лишь в конце 2014 года.