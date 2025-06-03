Фидан: Турция ожидает, что Россия и Украина проведут новый раунд переговоров

Анкара ожидает, что Россия и Украина проведут новый раунд переговоров, поскольку на предыдущей встрече 2 июня в Стамбуле был достигнут определенный прогресс.

Анкара ожидает, что Россия и Украина проведут новый раунд переговоров, поскольку на предыдущей встрече 2 июня в Стамбуле был достигнут определенный прогресс.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

"На мой взгляд, на встрече, состоявшейся 2 июня, был достигнут прогресс в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров. Поэтому ожидаем, что следующая встреча состоится", - сказал Фидан.

Говоря о втором раунде прямых переговоров, он также отметил, что увидел профессиональный подход делегаций России и Украины в ходе контактов в Стамбуле.

"Конечно, есть профессионализм. Я вижу его. Да, иногда у людей могут быть эмоциональные моменты, может быть волнение, но в целом градус эмоций намного ниже того, что я ожидал. Не было слишком бурных обсуждений, оскорблений, обвинений и прочего. Все уже понимают свою позицию в этой войне, которую пытаются продвигать. Это были хорошие переговоры", - сказал министр.

Фидан также считает, что встреча лидеров в рамках процесса урегулирования на Украине неизбежна, если переговоры делегаций продолжатся.

"Чтобы лидеры встретились, нужно, чтобы для этой встречи были подготовлены определенные решения, чтобы переговоры делегаций дошли до определенной точки. То есть для такого саммита заранее нужно подготовить определенную повестку. Я скажу свое личное мнение по этому вопросу, поскольку не могу говорить за стороны, это было бы некорректно. Мой анализ ситуации заключается в том, что если будет еще несколько встреч делегаций и переговоры дойдут до определенной точки, то встреча лидеров будет неизбежной", - сказал глава турецкого МИД.

Фидан отметил, что в ходе визитов в Москву и Киев на прошлой неделе сообщил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому о готовности Эрдогана организовать саммит лидеров для урегулирования конфликта.