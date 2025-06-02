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Фидан: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли в конструктивной атмосфере

Фидан: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли в конструктивной атмосфере Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что второй раунд прямых переговоров по Украине в Стамбуле 2 июня прошел в конструктивной атмосфере.
Другие страны
2 июня 2025 г. 22:53
Фидан: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли в конструктивной атмосфере

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что второй раунд прямых переговоров по Украине в Стамбуле 2 июня прошел в конструктивной атмосфере.

Как сообщает Report, в публикации в соцсети Х он выразил надежду, что в ближайшие дни стороны начнут работу на техническом уровне над меморандумами, которыми они обменялись.

"Мы приняли второй раунд переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в конструктивной атмосфере, и стороны закрепили договоренности, достигнутые в ходе первой встречи. Гуманитарный обмен расширяется, чтобы включить новые категории и большее количество людей. Стороны также обменялись меморандумами, отражающими их соответствующие взгляды на прекращение огня и мир. В ближайшие дни они приступят к работе над этими текстами на техническом уровне", - написал Фидан.

По его словам, в ходе новой стамбульской встречи стороны решили продолжить подготовку к возможной встрече на уровне лидеров.

"Руководствуясь коллективной волей наших лидеров, заслуживает одобрения нацеленный на результат подход, продемонстрированный обеими сторонами, чтобы положить конец потерям, вызванным войной", - отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Fidan: İstanbulda Rusiya – Ukrayna danışıqları konstruktiv keçib

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