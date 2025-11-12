Фидан: ХАМАС демонстрирует готовность к урегулированию в Газе

Палестинское движение ХАМАС демонстрирует готовность к конструктивным шагам для урегулирования в секторе Газа, и то же самое должен делать Израиль.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с египетским коллегой Бадром Абдель Аты в Анкаре.

"Мы подробно обсудили актуальную ситуацию в Газе. ХАМАС демонстрирует готовность предпринимать конструктивные шаги для того, чтобы режим прекращения огня стал постоянным. Такое же понимание должно быть продемонстрировано и со стороны Израиля. Мы вновь призываем Израиль снять все препятствия для ввоза гуманитарной помощи в Газу и открыть все пограничные пункты", - сказал Фидан.

Говоря о процессе подготовки резолюции СБ ООН, касающейся отправки иностранных сил в Газу, Фидан сообщил, что работа продолжается, и есть еще ряд аспектов, которые нужно согласовать.

"В ближайшей перспективе необходимо уточнить мандат этих сил по стабилизации, их сферу ответственности на местах. Аналогичным образом необходимо четко определить правовые и политические рамки деятельности комитета управления Газой и "Совета мира", которые, как ожидается, возьмут на себя руководство сектором. Мы продолжаем непрерывные и интенсивные консультации по этим вопросам со странами, участвующими в данном процессе, особенно с Египтом", - сообщил глава МИД Турции.