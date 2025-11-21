Фицо: Словакия не будет менять свою конституцию несмотря на разбирательство ЕК
- 21 ноября, 2025
- 20:34
Словакия не будет менять свою конституцию, несмотря на начало Еврокомиссией (ЕК) разбирательства в отношении республики из-за внесения поправок в основной закон.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Словакия не изменит свою конституцию в ответ на действия ЕК, начавшей против республики разбирательство из-за недавнего внесения поправок в основной закон", - сказал премьер.
Братислава, как он подчеркнул, готова объяснить возникшую ситуацию руководящим органам Евросоюза и не намерена нарушать действующие общеевропейские нормы.
Словацкие СМИ проинформировали ранее, что ЕК начала юридическую процедуру против республики.
