    Фицо: Словакия не будет менять свою конституцию несмотря на разбирательство ЕК

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 20:34
    Словакия не будет менять свою конституцию, несмотря на начало Еврокомиссией (ЕК) разбирательства в отношении республики из-за внесения поправок в основной закон.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    "Словакия не изменит свою конституцию в ответ на действия ЕК, начавшей против республики разбирательство из-за недавнего внесения поправок в основной закон", - сказал премьер.

    Братислава, как он подчеркнул, готова объяснить возникшую ситуацию руководящим органам Евросоюза и не намерена нарушать действующие общеевропейские нормы.

    Словацкие СМИ проинформировали ранее, что ЕК начала юридическую процедуру против республики.

