Фицо: Словакия не будет менять свою конституцию несмотря на разбирательство ЕК

Словакия не будет менять свою конституцию, несмотря на начало Еврокомиссией (ЕК) разбирательства в отношении республики из-за внесения поправок в основной закон.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Словакия не изменит свою конституцию в ответ на действия ЕК, начавшей против республики разбирательство из-за недавнего внесения поправок в основной закон", - сказал премьер.

Братислава, как он подчеркнул, готова объяснить возникшую ситуацию руководящим органам Евросоюза и не намерена нарушать действующие общеевропейские нормы.

Словацкие СМИ проинформировали ранее, что ЕК начала юридическую процедуру против республики.