Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Фицо: Процесс вступления Украины в ЕС будет долгим

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 18:39
    Фицо: Процесс вступления Украины в ЕС будет долгим

    Процесс вступления Украины в ЕС будет долгим, так как крупные государства союза будут чинить огромные препятствия.

    Как передает Report, такой прогноз сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в программе "Субботние диалоги" на радио страны, комментируя свою встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в пятницу в Ужгороде 5 сентября.

    "Украина должна выполнить все условия, связанные с членством (в ЕС). Процесс присоединения Украины может занять очень долгое время", - отметил он.

    По его словам, именно эти страны будут создавать "искусственные препятствия", чтобы Украина вступила в Евросоюз как можно позже.

    "Они понимают, что принятие такой большой страны приведет к значительным изменениям в сельскохозяйственной политике и в распределении финансов (внутри Союза)", - сказал Фицо.

    По его словам, Словакия поддерживает реализацию планов расширения ЕС за счет Украины и готова поделиться своим опытом, полученным при вступлении Киева в сообщество.

    Роберт Фицо Премьер Словакии Украина Евросоюз
    Fitso: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü prosesi çox çəkəcək

    Последние новости

    19:11
    Фото

    Азербайджан провел встречу высокого уровня, посвященную климатическим вызовам Африки

    Внешняя политика
    18:58

    WP: Политика Трампа может грозить американской экономике спадом

    Другие страны
    18:39

    Фицо: Процесс вступления Украины в ЕС будет долгим

    Другие страны
    18:25

    Лидер британской партии подтвердил желание депортировать афганских беженцев

    Другие страны
    18:04

    SOCAR и катарский холдинг UCC подписали Меморандум о взаимопонимании

    Энергетика
    18:00

    Биткоин подешевел почти на 2%

    ИКТ
    17:53
    Фото

    Названо число волонтеров на III Играх стран СНГ в Азербайджане

    Индивидуальные
    17:35

    Белорусский турист пропал на Эльбрусе

    В регионе
    17:28

    Азербайджан рассматривает возможности сотрудничества с катарской компанией в сфере энергетики

    Бизнес
    Лента новостей