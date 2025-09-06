Фицо: Процесс вступления Украины в ЕС будет долгим

Процесс вступления Украины в ЕС будет долгим, так как крупные государства союза будут чинить огромные препятствия.

Как передает Report, такой прогноз сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в программе "Субботние диалоги" на радио страны, комментируя свою встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в пятницу в Ужгороде 5 сентября.

"Украина должна выполнить все условия, связанные с членством (в ЕС). Процесс присоединения Украины может занять очень долгое время", - отметил он.

По его словам, именно эти страны будут создавать "искусственные препятствия", чтобы Украина вступила в Евросоюз как можно позже.

"Они понимают, что принятие такой большой страны приведет к значительным изменениям в сельскохозяйственной политике и в распределении финансов (внутри Союза)", - сказал Фицо.

По его словам, Словакия поддерживает реализацию планов расширения ЕС за счет Украины и готова поделиться своим опытом, полученным при вступлении Киева в сообщество.