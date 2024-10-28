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Фицо прогнозирует затяжной конфликт в Украине при победе Харрис

Фицо прогнозирует затяжной конфликт в Украине при победе Харрис Конфликт в Украине может приобрести затяжной характер, если президентом США будет избрана Камала Харрис.
Другие страны
28 октября 2024 г. 23:50
Фицо прогнозирует затяжной конфликт в Украине при победе Харрис

Конфликт в Украине может приобрести затяжной характер, если президентом США будет избрана Камала Харрис.

Как передает Report, такое мнение выразил в интервью изданию Štandard премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Надеюсь, что в конце концов восторжествует здравый смысл и из Вашингтона подует свежий ветер. Возникнет основа для проявления там иного взгляда на ситуацию в Украине. Если сохранится (по итогам предстоящих в США президентских выборов- ред.) веяние прежнего политического ветра, что сейчас также можно предполагать при победе вице-президента Харрис, то боюсь, что война может быть затяжной и привести к полному разрушению Украины", - сказал он.

Украинцы, как отметил Фицо, заслуживают лучшего варианта развития событий. Тем не менее, нынешнее положение дел, по его словам, устраивает кого-то из политической верхушки. Он также сказал, что Киев отделяют многие годы от членства в Евросоюзе.

Фицо подчеркнул, что поддерживает реализацию процесса вступления Украины в ЕС, но выступает против ее принятия в НАТО. Словацкий премьер заявлял ранее, что возможное расширение Североатлантического альянса за счет этой страны может привести к Третьей мировой войне.

Премьер проинформировал о проекте сотрудничества с Киевом в продолжении транзита через украинскую территорию нефти и газ. "Мы в сотрудничестве с Украиной и другими странами нашли модель, как через Украину и далее транспортировать газ и нефть в Западную Европу", - сказал Фицо.

Он отметил, что не может раскрыть детали, так как проект находится "на стадии очень хрупких переговоров". Даже в случае его реализации, как полагает Фицо, объемы поставок энергетического сырья через украинскую территорию сократятся.

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