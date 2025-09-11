Фицо поддержит санкции против РФ только после гарантий энергобезопасности
- 11 сентября, 2025
- 17:04
Братислава обуславливает одобрение очередного пакета санкций Евросоюза против России позицией Еврокомиссии по ряду проблем, которые Словакия считает жизненно важными для себя.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо после встречи с главой Европейского совета Антониу Коштой.
Он заявил, что не поддержит очередной пакет санкций до тех пор, пока ЕК не представит предложения по ценам на электроэнергию в Европе.
Кроме того, в Братиславе вызывают обеспокоенность установленные Еврокомиссией цели климатической повестки. По словам Фицо, ЕК должна представить реалистичные предложения по ее согласованию с потребностями автомобилестроения и тяжелой промышленности.
