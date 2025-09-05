СМИ: Фицо поддержал вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал вступление Украины в Европейский союз (ЕС).

Как передает Report, об этом по итогам встречи между Фицо и украинским президентом Владимиром Зеленским сообщает издание Denník N.

"Фицо поддержал гарантии безопасности для Украины и вступление Киева в ЕС. Он заявил, что хочет хороших и дружественных добрососедских отношений", - говорится в материале.

Премьер Словакии также пожелал Украине "хорошего и справедливого мира и очень хорошей европейской перспективы".

"Словацкая Республика, как маленькая страна, не может играть решающую роль в этом, но мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня и к миру", - приводит издание слова Фицо.