СМИ: Фицо поддержал вступление Украины в ЕС
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 23:57
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал вступление Украины в Европейский союз (ЕС).
Как передает Report, об этом по итогам встречи между Фицо и украинским президентом Владимиром Зеленским сообщает издание Denník N.
"Фицо поддержал гарантии безопасности для Украины и вступление Киева в ЕС. Он заявил, что хочет хороших и дружественных добрососедских отношений", - говорится в материале.
Премьер Словакии также пожелал Украине "хорошего и справедливого мира и очень хорошей европейской перспективы".
"Словацкая Республика, как маленькая страна, не может играть решающую роль в этом, но мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня и к миру", - приводит издание слова Фицо.
Последние новости
00:37
Фото
Видео
ЧМ-2026: Исландия крупно обыграла сборную АзербайджанаФутбол
00:25
Трамп официально переименовал Пентагон в Министерство войныДругие страны
00:22
Южная Корея осудила рейд против мигрантов на заводе в СШАДругие страны
23:57
СМИ: Фицо поддержал вступление Украины в ЕСДругие страны
23:33
Трамп заявил, что США ответят на "несправедливое решение" ЕС о штрафе GoogleДругие страны
23:16
Bank of America прогнозирует два снижения ставки ФРС в текущем годуФинансы
22:58
В Абшеронском районе произошло летальное ДТП с участием пешеходаПроисшествия
22:41
Зеленский заявил о важности американского бизнеса в УкраинеДругие страны
22:39