Фицо отменил поездку в Украину из-за болезни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил запланированную поездку в Украину из-за болезни.

Как передает Report, об этом сообщает Tasr.sk со со ссылкой на украинские источники.

"По информации, полученной из канцелярии правительства Словакии, Фицо в Украине будет представлять государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейских дел Марек Эшток", - говорится в сообщении.

В Украину также отправилась словацкая бизнес-миссия.

Фицо должен был встретиться в Украине с президентом Владимиром Зеленским, новым премьер-министром Украины Сергеем Корецким и премьер-министром Польши Дональдом Туском, а также с другими официальными лицами.

Саммит "Карпатской инициативы", который продлится до воскресенья, соберет представителей восьми стран Карпатского региона - Австрии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины. Его цель - углубление регионального сотрудничества в ряде областей, включая безопасность, экономику и трансграничное сотрудничество.