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    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Фицо отменил поездку в Украину из-за болезни

    Другие страны
    • 18 сентября, 2026
    • 14:34
    Фицо отменил поездку в Украину из-за болезни

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил запланированную поездку в Украину из-за болезни.

    Как передает Report, об этом сообщает Tasr.sk со со ссылкой на украинские источники.

    "По информации, полученной из канцелярии правительства Словакии, Фицо в Украине будет представлять государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейских дел Марек Эшток", - говорится в сообщении.

    В Украину также отправилась словацкая бизнес-миссия.

    Фицо должен был встретиться в Украине с президентом Владимиром Зеленским, новым премьер-министром Украины Сергеем Корецким и премьер-министром Польши Дональдом Туском, а также с другими официальными лицами.

    Саммит "Карпатской инициативы", который продлится до воскресенья, соберет представителей восьми стран Карпатского региона - Австрии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины. Его цель - углубление регионального сотрудничества в ряде областей, включая безопасность, экономику и трансграничное сотрудничество.

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