    Де Коссио: Куба готова к любому возможному нападению со стороны США

    Куба готова и к маловероятной возможности военного столкновения с Соединенными Штатами.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио в интервью NBC.

    "Наша страна исторически всегда была готова мобилизоваться как единое целое в случае военной агрессии... Мы не считаем, что это вероятный сценарий, но было бы наивно не готовиться", - сказал де Коссио

    "Мы не видим, почему это вообще должно произойти, и не находим этому абсолютно никакого оправдания", - заявил дипломат.

    Ранее появлялись сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа стремится отстранить от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

    Де Коссио также заявил, что любые предположения о том, будто характер, структура или состав кубинского правительства могут стать предметом переговоров с США, не соответствуют действительности.

    Ты - Король

