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Фермеры в Индии заявили о возобновлении марша протеста на Нью-Дели

Фермеры в Индии заявили о возобновлении марша протеста на Нью-Дели Объединения фермеров и крестьянские профсоюзы в Индии объявили о возобновлении в среду марша протеста на Нью-Дели - это произошло после того, как переговоры с представителями центральных властей не привели к соглашению.
Другие страны
21 февраля 2024 г. 09:06
Фермеры в Индии заявили о возобновлении марша протеста на Нью-Дели

Объединения фермеров и крестьянские профсоюзы в Индии объявили о возобновлении в среду марша протеста на Нью-Дели - это произошло после того, как переговоры с представителями центральных властей не привели к соглашению.

Как передает Report, об этом сообщает журнал India Today со ссылкой на источники в руководстве протестующих, фермеры готовы идти на столицу с 1,2 тыс. тракторами, а также бульдозерами, которые они намерены использовать для разрушения полицейских ограждений.

Протестующие уверяют, что могут собрать около 100 тыс. человек, их основные силы находятся в поселке Шамбху на границе штатов Пенджаб и Харьяна примерно в 200 км от Нью-Дели. Марш протеста начался 13 февраля. Все это время власти пытались убедить аграриев прекратить протест, но те в свою очередь обвиняют правительство в нежелании договариваться.

Полиция национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, заявила, что не позволит протестующим ворваться в город. Как сообщает телеканал NDTV, который использует беспилотные летательные аппараты для съемки с воздуха, на пути к Дели установлены многочисленные бетонные заграждения, заборы из колючей проволоки и полосы с гвоздями, чтобы не дать тракторам фермеров проехать в Нью-Дели. Все ключевые пункты въезда в мегаполис заблокированы рядами металлических и цементных заграждений.

Пока переговоры с фермерами ни к чему не привели. Аграрии добиваются принятия закона, обеспечивающего приемлемую для них минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию, ниже которой опускаться будет нельзя, власти заявили, что готовы закупать по минимальным гарантированным ценам только кукурузу, хлопок и бобовые. Протестующие требуют распространить это на 23 основные сельхозкультуры.

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Версия на английском языке Farmers in India announce resumption of protest march on New Delhi

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