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Фермеры в Индии добиваются встречи с премьер-министром страны

Фермеры в Индии добиваются встречи с премьер-министром страны Участники марша протеста фермеров в Индии, устроившие шествие на Нью-Дели, добиваются встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди и возможности провести мирную демонстрацию в столице.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 10:27
Фермеры в Индии добиваются встречи с премьер-министром страны

Участники марша протеста фермеров в Индии, устроившие шествие на Нью-Дели, добиваются встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди и возможности провести мирную демонстрацию в столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам один из лидеров протестующих Сарван Сингх Пандер.

"Речь не идет о том, чтобы идти вперед, что мы сломаем баррикады. Сегодня состоится встреча с министрами, и мы хотели бы, чтобы премьер лично поговорил с нами", - сказал он. "Во-вторых, поскольку это демократическая страна, нам должно быть разрешено мирно пройти в Дели. Правительство должно нам разрешить", - добавил представитель фермеров.

15 февраля протестующие намерены на четыре часа заблокировать железнодорожное сообщение в штате Пенджаб.

Фермеры индийских центральных штатов Пенджаб, Харьяна и Уттар-Прадеш объявили об акции протеста, требуя от правительства принять закон, который предоставит им гарантии минимальных поддерживаемых цен на будущий урожай. Кроме этого, они требуют выплатить пенсии фермерам и освободить фермерские хозяйства от долгов. Индийские аграрии также хотят, чтобы Индия вышла из Всемирной торговой организации (ВТО) и заморозила все соглашения о свободной торговле.

Протест продолжается уже третий день.13 февраля силы безопасности не позволили протестующим проехать на тракторах в Нью-Дели. Марш остановили на границе индийских штатов Харьяна и Пенджаб более чем в 200 км от индийской столицы. Полиция использовала водометы и слезоточивый газ против участников акции, громивших установленные на дорогах ограждения и инфраструктуру.

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Версия на английском языке Indian farmers seek meeting with Prime Minister Modi

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