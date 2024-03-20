Фермеры в Чехии протестуют против аграрной политики Евросоюза

Чешские фермеры присоединились к акциям протеста европейских аграриев.

Чешские фермеры присоединились к акциям протеста европейских аграриев.

Как передает Report, об этом сообщает местный новостной портал Seznam Zprаvy.

Фермеры проводят акции у автомобильных КПП на границе и на сельскохозяйственной технике совершают марши по дорогам в обход Праги и других крупных городов.

Протесты, организованные Аграрной палатой и Сельскохозяйственным союзом Чехии, начались рано утром и в большинстве регионов должны завершиться к полудню.

Участники акции протеста в частности требуют от властей возвращения налоговой ставки за владение сельхозугодьями на уровень 2023 года, улучшения условий работы в селах и освобождения от налога на дотации из фондов Евросоюза.