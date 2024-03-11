Фермеры в Бордо протестуют против упадка виноделия

Фермеры во французском Бордо в понедельник устроили протесты против упадка сельского хозяйства и виноделия, к которому, как они считают, привело отсутствие поддержки властей.

Фермеры во французском Бордо в понедельник устроили протесты против упадка сельского хозяйства и виноделия, к которому, как они считают, привело отсутствие поддержки властей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил профсоюз "Сельская координация".

Сообщается, что фермеры вышли на протест в момент, когда в Бордо проходит заседание региональных советников Новой Аквитании.

"Несколько сотен аграриев, входящих в профсоюз, а также независимых фермеров ждут их с раннего утра. За последние 20 лет каждая четвертая ферма в Новой Аквитании закрылась, численность скота сократилась на сотни тысяч голов, виноделие исчезает. Мы требуем поддержки фермеров", - заявила глава профсоюза Вероник Ле Флок.

С ночи на понедельник профсоюз устраивает акцию протеста у здания регионального совета "ради спасения 60 тысяч ферм". В протесте участвуют несколько сотен фермеров и порядка 60 тракторов. Ночью они завалили подъезд к зданию выкорчеванными виноградными лозами и навозом. Ближе к утру протестующие также вывалили у ограждений покрышки и солому, попытавшись их поджечь. Вмешался спецотряд полиции по подавлению протестов (CRS), был применен слезоточивый газ.