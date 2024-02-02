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Фермеры проводят акцию протеста в окрестностях Лиссабона

Фермеры проводят акцию протеста в окрестностях Лиссабона Фермеры на тракторах проводят акцию протеста в окрестностях Лиссабона с требованием принять меры для поддержки сельскохозяйственного сектора.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 15:19
Фермеры проводят акцию протеста в окрестностях Лиссабона

Фермеры на тракторах проводят акцию протеста в окрестностях Лиссабона с требованием принять меры для поддержки сельскохозяйственного сектора.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

В акции задействовано около 90 тракторов. При этом аграрии решили больше не блокировать трассы, которые были перекрыты в рамках протеста днем ранее.

Один из организаторов манифестации заверил, что с правительством Португалии уже было достигнуто соглашение.

Договоренности предусматривают, что власти республики вернут фермерам в феврале 35% помощи, которая была сокращена в 2023 году. Кроме того, будет снижена стоимость дизельного топлива для сельскохозяйственного использования.

В последнее время в разных странах ЕС проходят акции протеста фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества.

В Испании несколько сельскохозяйственных организаций также анонсировали проведение протестов с требованием изменений в политике ЕС.

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Версия на английском языке Farmers protesting outside Lisbon

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