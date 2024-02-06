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Фермеры на тракторах блокировали десятки дорог по всей Испании

Фермеры на тракторах блокировали десятки дорог по всей Испании В Испании протестующие фермеры на тракторах блокировали дороги по всей стране.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 15:56
Фермеры на тракторах блокировали десятки дорог по всей Испании

В Испании протестующие фермеры на тракторах блокировали дороги по всей стране.

Как передает Report, об этом сообщают испанские СМИ.

Аграрии, требующие улучшения условий труда и модификации политики в этой сфере, перекрыли движение на трассах в Барселоне, Таррагоне, Кастилии-Ла-Манче, Валенсии, Арагоне, Ла-Риохе, Мурсии и других регионах.

Так, фермеры заблокировали движение на северной кольцевой дороге в Валенсию, а также на нескольких ключевых прилегающих к ней магистралях. Эти ограничения привели к коллапсу на поперечных подъездных путях к городу.

В свою очередь, фермеры и животноводы из Малаги заблокировали тракторами и грузовиками подъезды к порту города.

На прошлой неделе три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельском хозяйстве.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada fermerlər yolları bağlayıblar
Версия на английском языке Farmers block dozens of roads across Spain

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