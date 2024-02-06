Фермеры Латвии потребовали запрета импорта и транзита российских товаров

Фермеры Латвии, организовавшие масштабную акцию протеста против политики властей в сфере сельского хозяйства, потребовали, в том числе прекратить импорт и транзит через Латвию российских и белорусских товаров, включающих и продовольствие.

Фермеры Латвии, организовавшие масштабную акцию протеста против политики властей в сфере сельского хозяйства, потребовали, в том числе прекратить импорт и транзит через Латвию российских и белорусских товаров, включающих и продовольствие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал национального гостелерадио lsm.lv.

Один из региональных координаторов акции фермер Айгар Путра отметил, что участники протеста выдвигают обоснованные требования.

"Латвийские крестьяне требуют ввести немедленный запрет на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановить сниженную ставку в 5% налога на добавленную стоимость на латвийские фрукты и овощи, уменьшить спущенную властями бюрократическую нагрузку в сельскохозяйственном секторе, расширить доступ к программам развития и оборотного капитала", - говорится в сообщении.

Протест прокатился по всей стране. Им были охвачены более полутора десятков городов, на улицы и площади которых фермеры демонстративно пригнали сельскохозяйственную технику.

Участники акции планируют 12 февраля совершить марш тракторов на Ригу.