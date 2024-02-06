Фермеры Латвии потребовали запрета импорта и транзита российских товаров

Фермеры Латвии, организовавшие масштабную акцию протеста против политики властей в сфере сельского хозяйства, потребовали, в том числе прекратить импорт и транзит через Латвию российских и белорусских товаров, включающих и продовольствие.
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Один из региональных координаторов акции фермер Айгар Путра отметил, что участники протеста выдвигают обоснованные требования.
"Латвийские крестьяне требуют ввести немедленный запрет на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановить сниженную ставку в 5% налога на добавленную стоимость на латвийские фрукты и овощи, уменьшить спущенную властями бюрократическую нагрузку в сельскохозяйственном секторе, расширить доступ к программам развития и оборотного капитала", - говорится в сообщении.
Протест прокатился по всей стране. Им были охвачены более полутора десятков городов, на улицы и площади которых фермеры демонстративно пригнали сельскохозяйственную технику.
Участники акции планируют 12 февраля совершить марш тракторов на Ригу.