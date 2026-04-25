Ферит Ходжа: Албания рассчитывает на открытие посольства ОАЭ в Тиране

Объединенные Арабские Эмираты планируют открыть посольство в Албании.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа в социальной сети X по итогам встречи со специальным посланником министра иностранных дел ОАЭ по вопросам бизнеса и благотворительности Бадром Джафаром на полях Дельфийского экономического форума .

"Перспектива открытия посольства ОАЭ в Тиране представляет собой важный и долгожданный шаг вперед. Это отражает прочность и качество нашего партнерства и открывает путь к еще более глубокому и динамичному сотрудничеству в предстоящие годы",- отметил он.

Министр отметил, что дискуссия с Джафаром была сосредоточена на расширяющихся экономических возможностях между двумя странами с акцентом на укрепление торговых связей и расширение сфер сотрудничества.

"Хотя наши страны уже создали прочные отношения и устойчивую основу для сотрудничества, я призвал к более активному участию частного сектора ОАЭ в ключевых секторах, таких как энергетика, туризм, инновации и гостиничный бизнес, среди прочих",- подчеркнул он.