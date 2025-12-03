Федерика Могерини и еще двое экс-чиновников ЕС освобождены после допроса по делу о коррупции
- 03 декабря, 2025
- 12:06
Экс-глава Евродипломатии Федерика Могерини, бывший генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и Чезаре Дзегретти были освобождены после предъявления им официальных обвинений в рамках расследования дела о коррупции в дипломатической службе ЕС.
Как передает Report, об этом сообщила газета La Repubblica.
"После допроса в уголовной полиции Бельгии всем трем лицам были предъявлены обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны. Они были освобождены из-за отсутствия риска их побега или вмешательства в расследование", - цитирует издание прокуроров.
Отмечается, что все лица считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана компетентными бельгийскими судами.