    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 12:06
    Федерика Могерини и еще двое экс-чиновников ЕС освобождены после допроса по делу о коррупции

    Экс-глава Евродипломатии Федерика Могерини, бывший генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и Чезаре Дзегретти были освобождены после предъявления им официальных обвинений в рамках расследования дела о коррупции в дипломатической службе ЕС.

    Как передает Report, об этом сообщила газета La Repubblica.

    "После допроса в уголовной полиции Бельгии всем трем лицам были предъявлены обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны. Они были освобождены из-за отсутствия риска их побега или вмешательства в расследование", - цитирует издание прокуроров.

    Отмечается, что все лица считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана компетентными бельгийскими судами.

    Лента новостей