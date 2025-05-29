Федеральный суд США заблокировал введение Трампом торговых пошлин

Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал решение американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением полномочий.

Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал решение американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением полномочий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ опубликован в электронной базе суда.

"Оспариваемые указы о введении пошлин будут упразднены, их действие будет приостановлено на постоянной основе", - говорится в постановлении.

В судебном решении отмечается, что, объявляя о новых импортных тарифах, Трамп "превысил полномочия, которыми наделяется президент по "Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)".

При этом документ, как отмечает телеканал CNN, не отменяет пошлины в 25% на импорт в США автомобилей, стали и алюминия.