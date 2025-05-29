Федеральный суд США заблокировал введение Трампом торговых пошлин

Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал решение американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением полномочий.
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"Оспариваемые указы о введении пошлин будут упразднены, их действие будет приостановлено на постоянной основе", - говорится в постановлении.
В судебном решении отмечается, что, объявляя о новых импортных тарифах, Трамп "превысил полномочия, которыми наделяется президент по "Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)".
При этом документ, как отмечает телеканал CNN, не отменяет пошлины в 25% на импорт в США автомобилей, стали и алюминия.