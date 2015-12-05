ФБР считает стрельбу в Сан-Бернардино терактом

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Федеральное бюро расследований США объявило, что расследует дело о стрельбе в калифорнийском городе Сен-Бернардино как террористический акт, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си".

Как сообщил представитель ФБР, версия о теракте стала основной после того, как стало известно, что одна из стрелявших присягнула на верность экстремистской группировке "ИГИЛ".

В результате нападения, совершенного супружеской парой в Сан-Бернардино, погибли 14 человек и 21 были ранены.

Стрелявшие, 27-летняя Ташфин Малик и ее 28-летний муж Саид Ризван Фарук, были убиты в перестрелке с полицией.

При обыске в их доме был найден склад оружия, включая взрывчатку и оборудование для изготовления бомб, разные виды стрелкового оружия и тысячи патронов.