ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма
Другие страны
- 28 августа, 2025
- 02:22
Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает инцидент со стрельбой в католической школе в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении, которое разместил директор ФБР Кэш Пател в соцсети X.
В нем отмечается, что ФБР проводит расследование стрельбы, рассматривая инцидент как "акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти в отношении католиков". Пател также подтвердил данные СМИ о том, что стрельбу устроил 23-летний Робин Уэстмэн, считавший себя трансгендером.
ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма
