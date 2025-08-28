    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 02:22
    ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма

    Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает инцидент со стрельбой в католической школе в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, которое разместил директор ФБР Кэш Пател в соцсети X.

    В нем отмечается, что ФБР проводит расследование стрельбы, рассматривая инцидент как "акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти в отношении католиков". Пател также подтвердил данные СМИ о том, что стрельбу устроил 23-летний Робин Уэстмэн, считавший себя трансгендером.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    FTB Minneapolisdəki atışmanı daxili terror kimi qiymətləndirib

    Последние новости

    03:13

    СМИ: Израиль высадил десант под Дамаском

    Другие страны
    02:51

    Госсекретарь США обсудил с главой МИД Израиля ситуацию в Газе, Ливане, Сирии и Иране

    Другие страны
    02:22

    ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма

    Другие страны
    01:55

    В Лиге чемпионов УЕФА завершился раунд плей-офф

    Футбол
    01:49

    Иран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ в случае введения санкций

    В регионе
    01:16

    Вице-президент Турции: Путин и Зеленский могли бы встретиться в Стамбуле

    В регионе
    00:58

    Мирзоян: В парафированном соглашении между Арменией и Азербайджаном все положения взаимовыгодны

    В регионе
    00:33

    Гурбан Гурбанов: Этой победы больше всего заслуживали болельщики

    Футбол
    00:30

    В США предложили ужесточить визовый режим для иностранной прессы и студентов

    Другие страны
    Лента новостей