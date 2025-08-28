ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает инцидент со стрельбой в католической школе в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, которое разместил директор ФБР Кэш Пател в соцсети X.

В нем отмечается, что ФБР проводит расследование стрельбы, рассматривая инцидент как "акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти в отношении католиков". Пател также подтвердил данные СМИ о том, что стрельбу устроил 23-летний Робин Уэстмэн, считавший себя трансгендером.