ФБР провело обыск у директора букмекерского агентства, предсказавшего победу Трампа

Директор букмекерского агентства, предсказавшего победу Дональда Трампа на выборах президента США, подвергся преследованиям со стороны ФБР.
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По информации издания, агенты ФБР ворвались в квартиру генерального директора букмекерского агентства Polymarket Шейна Коплана, разбудили его и потребовали отдать им для изучения смартфон и другие электронные устройства.
Источник, предоставивший NYP эти сведения, назвал случившееся "грандиозным политическим спектаклем в худшем его проявлении" и отметил, что ФБР могло обратиться за любым из изъятых предметов к адвокату 26-летнего Коплана.
О причинах рейда владельцу агентства ничего не сообщили, но собеседник издания полагает, что это было политическое возмездие за то, что Polymarket, в отличие от традиционных социологических опросов, точно предсказало легкую победу Трампа над вице-президентом Камалой Харрис.