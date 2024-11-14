О нас

ФБР провело обыск у директора букмекерского агентства, предсказавшего победу Трампа

ФБР провело обыск у директора букмекерского агентства, предсказавшего победу Трампа Директор букмекерского агентства, предсказавшего победу Дональда Трампа на выборах президента США, подвергся преследованиям со стороны ФБР.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 08:17
ФБР провело обыск у директора букмекерского агентства, предсказавшего победу Трампа
Courtesy İmage

Директор букмекерского агентства, предсказавшего победу Дональда Трампа на выборах президента США, подвергся преследованиям со стороны ФБР.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Post.

По информации издания, агенты ФБР ворвались в квартиру генерального директора букмекерского агентства Polymarket Шейна Коплана, разбудили его и потребовали отдать им для изучения смартфон и другие электронные устройства.

Источник, предоставивший NYP эти сведения, назвал случившееся "грандиозным политическим спектаклем в худшем его проявлении" и отметил, что ФБР могло обратиться за любым из изъятых предметов к адвокату 26-летнего Коплана.

О причинах рейда владельцу агентства ничего не сообщили, но собеседник издания полагает, что это было политическое возмездие за то, что Polymarket, в отличие от традиционных социологических опросов, точно предсказало легкую победу Трампа над вице-президентом Камалой Харрис.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке FBI raids home and seizes phone of Polymarket founder
Версия на азербайджанском языке FTB Trampın qələbəsini proqnozlaşdıran bukmeker agentliyinin rəhbərinin evini axtarıb

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi