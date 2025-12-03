Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    ФБР продолжает работать над публикацией материалов по делу Эпштейна

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 06:37
    ФБР продолжает работать над публикацией материалов по делу Эпштейна

    Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) продолжают добиваться возможности опубликовать как можно больше материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и позже совершившего самоубийство.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил директор ФБР Кэш Пател.

    "ФБР при нынешнем руководстве предоставило Конгрессу 40 тыс. страниц, для сравнения: [предыдущий глава ФБР Кристофер] Рей обнародовал 13 тыс. страниц за 7 лет, а экс-глава ФБР Джеймс Коми - 3 тыс. Мы обнародуем столько документов, сколько можем, сколько законно и не запрещено судебными постановлениями. Министерство юстиции в судах все еще добивается возможности обнародовать все, не нарушая законодательство. Мы продолжим делать это", - сказал он.

    Отметим, что Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

