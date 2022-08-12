ФБР при обыске в поместье Трампа изъяло 11 комплектов секретных документов

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли 11 комплектов секретных документов при обыске в поместье бывшего президента страны Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли 11 комплектов секретных документов при обыске в поместье бывшего президента страны Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, журналистам которой удалось ознакомиться со списком изъятых материалов.

По сведениям издания, из поместья были вывезены порядка 20 коробок с документацией, фотографиями, записками. Среди изъятых документов числится указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, а также некоторые данные о "президенте Франции". Всего были изъяты 11 комплектов секретных документов, среди которых есть материалы под грифом "совершенно секретно", которые, по данным издания, могут храниться лишь в "специальных государственных учреждениях".