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    ФБР предупредил об угрозе со стороны "террористической диаспоры" ИГ

    ИГ будет разгромлен

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми предупредил об угрозе со стороны "террористической диаспоры" группировки "Исламское государство" (ИГ) в ближайшие пять лет, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Так называемый халифат (ИГ - ред.) будет разгромлен… Но сохранится (угроза со стороны - ред.) террористической диаспоры в следующие два года - пять лет, которую мы еще никогда прежде не видели. Мы должны быть готовы вместе с нашими союзниками, особенно в Западной Европе, чтобы противостоять этой угрозе", - заявил Д.Коми на слушаниях в сенате.

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