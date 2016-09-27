ФБР предупредил об угрозе со стороны "террористической диаспоры" ИГ

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми предупредил об угрозе со стороны "террористической диаспоры" группировки "Исламское государство" (ИГ) в ближайшие пять лет, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Так называемый халифат (ИГ - ред.) будет разгромлен… Но сохранится (угроза со стороны - ред.) террористической диаспоры в следующие два года - пять лет, которую мы еще никогда прежде не видели. Мы должны быть готовы вместе с нашими союзниками, особенно в Западной Европе, чтобы противостоять этой угрозе", - заявил Д.Коми на слушаниях в сенате.