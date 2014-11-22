ФБР перебросило в Фергюсон около 100 сотрудников из-за опасности массовых волнений

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Федеральное бюро расследований (ФБР) США направило почти 100 своих оперативных работников в населенный пункт Фергюсон (штат Миссури) из-за угрозы массовых волнений в связи с резонансным делом об убийстве полицейским безоружного темнокожего подростка.

Как сообщило в пятницу вечером информационное агентство Ассошиэйтед Пресс /АП/, речь идет о переброске подкрепления, призванного усилить местные правоохранительные органы. Заявил об этом АП неназванный представитель властных структур США.

Фергюсон является пригородом Сент-Луиса. Как передала ранее корр.ТАСС в Нью-Йорке Александра Бекренева, губернатор Миссури Джей Никсон объявил в понедельник о введении в штате режима чрезвычайной ситуации в преддверии решения жюри присяжных по делу об убийстве в августе 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. Присяжные должны установить, достаточно ли оснований для предъявления обвинений застрелившему подростка белому полицейскому Даррену Уилсону.

Решение жюри ожидается со дня на день. Когда именно присяжные придут к согласию и огласят свой вердикт, неизвестно. Власти и местные жители опасаются, что если жюри решит не предъявлять обвинения Уилсону, в Миссури начнутся беспорядки. Многие школы уже оповестили родителей о том, что в день вынесения решения по этому делу отпустят учеников домой пораньше.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Миссури на 30 дней. Это позволит местным властям в случае необходимости привлечь к подавлению беспорядков части Национальной гвардии США. Последняя подчиняется губернаторам штатов.

Между тем министр юстиции, генеральный прокурор США Эрик Холдер, в соответствии с данными американской печати, негативно отреагировал на последние шаги Никсона. Холдер, в частности, был недоволен тем, что Никсон заранее не уведомил минюст США о решении объявить в Миссури режим чрезвычайного положения. По мнению Холдера, действия Никсона посылают неверный сигнал общественности,информирует Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.