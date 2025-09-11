Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    ФБР предложило $100 тыс. за информацию о причастных к убийству Кирка - ОБНОВЛЕНО-2

    ФБР предложило награду в $100 тыс. за информацию о причастных к убийству американского активиста Чарли Кирка.

    Как передает Report, об этом бюро сообщает на своей странице в соцсети Х.

    Федеральное бюро расследований обнародовало фотографии мужчины, подозреваемого в причастности к убийству американского активиста Чарли Кирка, которое произошло накануне.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Правоохранители обратились к общественности с просьбой помочь установить личность этого человека.

    Опубликованные кадры стали первыми официальными фотографиями возможного подозреваемого в причастности к убийству Кирка.

    ФБР обнаружило винтовку, которая могла быть использована при убийстве американского активиста Чарли Кирка.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "Нам удалось найти оружие, которое, как мы полагаем, использовалось в стрельбе​​​. Это мощная винтовка с продольно-скользящим затвором", - заявил представитель ФБР Роберт Болс.

    По его словам, винтовку нашли в лесистой местности, где и скрылся стрелок. Болс добавил, что убийца Кирка все еще находится на свободе, отметив, что у ФБР есть фотографии стрелка, и они не верят, что сообщество находится в опасности. 

    Представитель департамента общественной безопасности Юты заявил на пресс-конференции, что подозреваемый в убийстве Кирка, предположительно, молодой человек в возрасте до 25 лет.

    "Пока мы не публикуем много подробностей [о подозреваемом], но вскоре это сделаем. Его возраст, кажется, такой же, как и учащихся в колледже", - сказал чиновник . Статистически средний возраст выпускников колледжей в США составляет 24 года.

