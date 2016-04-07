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    ФБР не сможет взломать "новые" iPhone

    Глава ФБР не стал комментировать запросы Apple, которая желает узнать методы взлома

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ ФБР не может взломать те модели iPhone, которые вышли после iPhone 5s, передает Report cо ссылкой на Газета.Ru.

    Директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что для взлома смартфона террориста из Сан-Бернардино бюро приобрело "специальное устройство" у третьих лиц. Он не стал распространяться о способах взлома девайса, однако отметил, что более современные смартфоны с помощью данного оборудования ФБР взломать не может.

    "Оно не работает с iPhone 6s, не работает с iPhone 5s. Таким образом, у нас есть устройство, способное обеспечить доступ только к узкой прослойке моделей смартфонов", - заявил Коми.

    Также глава ФБР не стал комментировать запросы Apple, которая желает узнать методы взлома. По его словам, стоит ФБР раскрыть эти данные, как Apple исправит эту уязвимость, и бюро потеряет преимущество. Однако Коми также отметил, что ФБР, возможно, остановится в своих попытках взлома смартфонов на данном этапе.

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