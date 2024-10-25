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FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в "серый" список

FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в "серый" список FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, ФАТФ) включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом
Другие страны
25 октября 2024 г. 19:32
FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в серый список

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, ФАТФ) включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, заседания группы проходили 21-25 октября в Париже.

В то же время из "серого списка" был исключен Сенегал.

Теперь в список входит 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.

FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.

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Версия на английском языке FATF adds four countries to its grey list

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