ФАО: В 2023 году в мире голодал каждый 11-й человек

Число голодающих в мире в 2023 году составляло примерно 733 млн, что соответствует каждому 11-му жителю Земли. На Африканском континенте голодал каждый 5-й житель.

Число голодающих в мире в 2023 году составляло примерно 733 млн, что соответствует каждому 11-му жителю Земли. На Африканском континенте голодал каждый 5-й житель.

Как сообщает Report, такие выводы содержатся в ежегодном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и других гуманитарных специализированных учреждений ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" (SOFI).

Согласно докладу, на фоне углубления глобального кризиса число голодающих остается неизменно высоким уже три года подряд. В нем указывается также, что мир отброшен на 15 лет назад, а масштабы недоедания вернулись к показателям 2008-2009 годов. Причем с 2019 года число недоедающих увеличилось примерно на 152 млн.

В 2023 году в мире в условиях умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности жили около 2,33 млрд человек, и эта цифра практически не изменилась после резкого роста в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. В Африке более половины (58%) населения живет в условиях умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности.

Сохраняется проблема с доступом к здоровому питанию. Так, в 2022 году здоровое питание не могли позволить себе более 2,8 млрд человек. Если в странах с низким уровнем дохода доступа к здоровому питанию нет у 71,5% населения, то в странах с высоким уровнем дохода этот показатель составляет 6,3%.