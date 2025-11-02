Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 11:09
    Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый южно-корейский спутник-шпион

    Американская ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.

    "SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи", - говорится в сообщении.

    Спутник, оснащенный радиолокационной станцией с синтезированной апертурой, был запущен 2 ноября с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

    Это последний военный спутник, запущенный в рамках плана развертывания пяти спутников для более эффективного мониторинга Северной Кореи и снижения зависимости страны от американских спутниковых снимков.

