Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый южно-корейский спутник-шпион
Другие страны
- 02 ноября, 2025
- 11:09
Американская ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.
"SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи", - говорится в сообщении.
Спутник, оснащенный радиолокационной станцией с синтезированной апертурой, был запущен 2 ноября с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.
Это последний военный спутник, запущенный в рамках плана развертывания пяти спутников для более эффективного мониторинга Северной Кореи и снижения зависимости страны от американских спутниковых снимков.
