Facebook может ввести ограничения на публикации

Администрация Facebook рассмотрит возможность изменения ряда правил, которые, в частности, касаются сообщений о применении силы властями и проведения выборов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении, опубликованном главой корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, Марком Цукербергом.

Сотрудники компании выразили несогласии, что соцсеть не применяет мер, когда президент США Дональд Трамп публикует сообщения, которые могут быть оскорбительными или содержат заведомо ложную информацию. В частности, недовольство вызвали записи Трампа о протестах в Миннеаполисе после смерти афроамериканца при задержании. Президент США сказал, что федеральные власти намерены взять ситуацию под контроль, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

Глава Facebook признал, что его подчиненные были разочарованы и отметил, что в социальной сети пости консультаций с экспертами и правозащитниками, могут изменить некоторые правила размещения сообщений. Он допустил, что дополнительные ограничения могут ввести в случаях ситуаций.

В заявлении Цукерберг подчеркнул, что Facebook выступает в защиту прав афроамериканского населения страны в свете протестов в США. По его словам, в стране до сих пор не изжита расовая несправедливость. Он выразил уверенность, что социальная сеть поможет в этом нелегком вопросе.