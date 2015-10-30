Фабиус: Следующая встреча по Сирии в Вене пройдет через 2 недели

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Следующая встреча по Сирии в Вене пройдет через две недели в том же формате.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтерс со ссылкой на главу МИД Франции Лорана Фабиуса.

После окончания семичасовой встречи в Вене в пятницу Фабиус подтвердил, что главным вопросом, по которому сторонам не удалось прийти к согласию, была судьба президента Сирии Башара Асада. Об этом ранее сообщил и глава МИД Ирака Ибрагим Джафари.

В четверг в Вене прошла новая встреча глав МИД России, США, Саудовской Аравии и Турции по сирийскому урегулированию. В пятницу к "четверке" присоединились - по российской инициативе - еще несколько стран, способных внести свой вклад в нормализацию ситуации, в том числе такие региональные игроки как Египет, Иран, Ирак и Ливан.