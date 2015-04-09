Фабиус: Заявления лидера Ирана подтверждают наличие разногласий по ядерной программе

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о том, что рамочное соглашение по Ирану не гарантирует подписания окончательного документа, показывает, что перед заключением соглашения по иранской ядерной программе предстоит "еще много работы". Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал в четверг глава МИД Франции Лоран Фабиус.

"По-прежнему остаются темы, по которым мы не договорились, в частности, экономические санкции. И верховный лидер сделал замечания, которые показывают, что все еще много работы предстоит сделать", - приводит слова Фабиуса агентство Рейтер.

Ранее в четверг Хаменеи заявил, что рамочное соглашение по ядерной программе между Ираном и "шестеркой" международных посредников не гарантирует того, что будет подписано финальное соглашение. Как сообщалось ранее, аятолла также заявил, что "пробное соглашение по иранской ядерной программе не влечет за собой юридических обязательств".