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    Фабио Капелло будет тренировать китайский клуб

    Бывший тренер сборной России уже дал согласие на продолжение карьеры в Китае© Daily Express

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло возглавит китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщает Report со ссылкой на Вести.Ru.

    Бывший тренер сборной России уже дал согласие на продолжение карьеры в Китае.

    70-летний Капелло в ближайшее время возглавит китайский клуб "Цзянсу Сунин". Помогать Капелло будут два соотечественника – бывшие игроки сборной Италии Джанлука Дзамбротта и Кристиан Брокки.

    В настоящее время команду из Нанкина тренирует китайский специалист Ли Цзиньюй. "Цзянсу Сунин", в составе которого выступают два известных бразильских полузащитника Рамирес и Алекс Тейшейра, занимает 14-е место в китайской суперлиге.

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