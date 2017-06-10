Фабио Капелло будет тренировать китайский клуб

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Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло возглавит китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщает Report со ссылкой на Вести.Ru.

Бывший тренер сборной России уже дал согласие на продолжение карьеры в Китае.

70-летний Капелло в ближайшее время возглавит китайский клуб "Цзянсу Сунин". Помогать Капелло будут два соотечественника – бывшие игроки сборной Италии Джанлука Дзамбротта и Кристиан Брокки.

В настоящее время команду из Нанкина тренирует китайский специалист Ли Цзиньюй. "Цзянсу Сунин", в составе которого выступают два известных бразильских полузащитника Рамирес и Алекс Тейшейра, занимает 14-е место в китайской суперлиге.