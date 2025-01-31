FAA ограничило полеты вертолетов возле аэропорта Рейгана

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на неопределенный срок ограничило полеты вертолетов возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне после столкновения пассажирского самолета American Airlines и военного Black Hawk, в результа

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на неопределенный срок ограничило полеты вертолетов возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне после столкновения пассажирского самолета American Airlines и военного Black Hawk, в результате которого погибли 67 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Представитель FAA сообщил, что теперь запрещены полеты большинства вертолетов на двух маршрутах вблизи аэропорта. Исключение сделано только для вертолетов полиции и медицинских служб, которым разрешено летать между аэропортом и близлежащими мостами.

FAA уведомило, что ограничения сохранятся на неопределенный срок, пока проводится полная оценка ситуации.

Член Национального совета по безопасности на транспорте Тодд Инман сообщил, что, по предварительным данным, вертолет в момент столкновения переходил с одного маршрута на другой. Он отметил, что в районе Вашингтона действует четко определенная система воздушного движения.

По данным правительственного отчета за 2021 год, в радиусе 30 миль от аэропорта ежегодно совершается около 11 тыс. полетов военных вертолетов.

Катастрофа произошла в среду вблизи аэропорта - в результате самолет и вертолет рухнули в реку Потомак. Причины происшествия расследуются.