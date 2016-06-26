Ежегодный саммит Всемирного экономического форума открылся в китайском Тяньцзине

Баку. 26 Июнь. REPORT.AZ/ Всемирный экономический форум (ВЭФ) "Ежегодный саммит новых чемпионов - 2016", также известный как "летний Давос", начал в воскресенье работу в северокитайском мегаполисе Тяньцзине.

Как передает Report, в работе форума примут участие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, а также заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Саммит также посетят лидеры и члены правительств таких стран, как Афганистан, Канада, Киргизия, Люксембург, Чехия, Шри-Ланка.

Широко представлено и мировое бизнес-сообщество, на форуме присутствуют представители руководства крупных международных компаний - UPS, HSBC, Uber, Dow Chemical, General Electric, Toshiba, Wal-Mart, - а также китайских корпораций Haier и Baidu. Всего в мероприятии участвуют более 1,7 тыс. человек из 90 стран мира.

Официальной темой мероприятия в нынешнем году заявлена "Четвертая промышленная революция и ее преобразовательное влияние". Эксперты обсудят, как прорывы в научных исследованиях и технологических разработках меняют современную экономику и мир в целом. Ученые расскажут о новых направлениях развития нейробиологии, медицины, информационных технологий, робототехники.

Всеобщее внимание будет приковано к хозяину саммита, Китаю. Специалистов интересует, как процессы, происходящие в одной из крупнейших экономик мира, влияют на глобальное и региональное хозяйственное развитие.