СД ExxonMobil рекомендовал перенести юридическую регистрацию из Нью-Джерси в Техас
- 10 марта, 2026
- 15:11
Совет директоров (СД) ExxonMobil единогласно рекомендовал акционерам одобрить перенос юридической регистрации компании из штата Нью-Джерси в Техас.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ExxonMobil.
Данное решение позволит привести юридический адрес в соответствие с местом расположения руководства и основных операций компании, которые базируются в Техасе с 1989 года.
Председатель совета директоров и главный исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс отметил, что за последние годы власти Техаса предприняли заметные шаги по поддержке бизнес-сообщества и созданию благоприятной нормативной среды.
"Согласование нашего юридического и операционного центра в штате, который понимает специфику нашего бизнеса и заинтересован в успехе компании, имеет важное значение", - сказал он.
В компании подчеркнули, что перенос юридической регистрации не повлияет на операционную деятельность, стратегию, активы, руководство или местонахождение сотрудников. Также отмечается, что права акционеров при этом не будут сокращены.
Вопрос о переносе юридического адреса будет вынесен на голосование акционеров на ежегодном собрании компании в 2026 году.