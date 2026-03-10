СД ExxonMobil рекомендовал перенести юридическую регистрацию из Нью-Джерси в Техас

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 10 марта, 2026
    • 15:11
    Совет директоров (СД) ExxonMobil единогласно рекомендовал акционерам одобрить перенос юридической регистрации компании из штата Нью-Джерси в Техас.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ExxonMobil.

    Данное решение позволит привести юридический адрес в соответствие с местом расположения руководства и основных операций компании, которые базируются в Техасе с 1989 года.

    Председатель совета директоров и главный исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс отметил, что за последние годы власти Техаса предприняли заметные шаги по поддержке бизнес-сообщества и созданию благоприятной нормативной среды.

    "Согласование нашего юридического и операционного центра в штате, который понимает специфику нашего бизнеса и заинтересован в успехе компании, имеет важное значение", - сказал он.

    В компании подчеркнули, что перенос юридической регистрации не повлияет на операционную деятельность, стратегию, активы, руководство или местонахождение сотрудников. Также отмечается, что права акционеров при этом не будут сокращены.

    Вопрос о переносе юридического адреса будет вынесен на голосование акционеров на ежегодном собрании компании в 2026 году.

