СД ExxonMobil рекомендовал перенести юридическую регистрацию из Нью-Джерси в Техас

Совет директоров (СД) ExxonMobil единогласно рекомендовал акционерам одобрить перенос юридической регистрации компании из штата Нью-Джерси в Техас.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ExxonMobil.

Данное решение позволит привести юридический адрес в соответствие с местом расположения руководства и основных операций компании, которые базируются в Техасе с 1989 года.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс отметил, что за последние годы власти Техаса предприняли заметные шаги по поддержке бизнес-сообщества и созданию благоприятной нормативной среды.

"Согласование нашего юридического и операционного центра в штате, который понимает специфику нашего бизнеса и заинтересован в успехе компании, имеет важное значение", - сказал он.

В компании подчеркнули, что перенос юридической регистрации не повлияет на операционную деятельность, стратегию, активы, руководство или местонахождение сотрудников. Также отмечается, что права акционеров при этом не будут сокращены.

Вопрос о переносе юридического адреса будет вынесен на голосование акционеров на ежегодном собрании компании в 2026 году.