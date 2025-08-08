О нас

ExxonMobil начала добычу на месторождении Yellowtail в Гайане

ExxonMobil начала добычу на месторождении Yellowtail в Гайане Компания ExxonMobil Guyana на 4 месяца раньше запланированного срока начала добычу на проекте Yellowtail - четвертом нефтяном месторождении на шельфовом блоке Stabroek в Гайане.
Другие страны
8 августа 2025 г. 21:09
ExxonMobil начала добычу на месторождении Yellowtail в Гайане

Компания ExxonMobil Guyana на 4 месяца раньше запланированного срока начала добычу на проекте Yellowtail - четвертом нефтяном месторождении на шельфовом блоке Stabroek в Гайане.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американской корпорации.

"Плавучее судно для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) One Guyana компании Yellowtail присоединится к системам Destiny, Unity и Prosperity, увеличив общую установленную мощность добычи в Гайане до более чем 900 тысяч баррелей нефти в сутки", - говорится в сообщении.

One Guyana - крупнейшая на сегодняшний день FPSO на блоке Stabroek, она способна добывать 250 тысяч баррелей в сутки, вместимость хранилища - 2 млн баррелей. В 2030 году ExxonMobil Guyana рассчитывает выйти на общую производственную мощность в 1,7 млн б.н.э. в сутки на восьми разрабатываемых месторождениях.

Версия на азербайджанском языке "ExxonMobil" Qayanadakı "Yellowtail Field"də istehsala başlayır

