    Евросуд: Директива о минимальной зарплате останется в силе

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 16:52
    Евросуд: Директива о минимальной зарплате останется в силе

    Еврокомиссия приветствовала сегодняшнее решение суда об адекватном размере заработной платы в странах Европейского союза.

    Как сообщает европейское бюро Report, европейский суд сегодня в своем вердикте подтвердил действительность закона в ответ на обращение Дании о полной его отмене, тем не менее аннулировав его отдельные пункты.

    Эта директива имеет важное значение для социальной справедливости и продуктивной и инклюзивной экономики, заявила официальный представитель ЕС Ева Грнчирова журналистам в Брюсселе.

    "Надлежащий минимальный размер заработной платы является ключом к укреплению социальной справедливости, продуктивной и инклюзивной экономики. Кроме того, это помогает защитить работников и их покупательную способность. Например, это сокращает гендерный разрыв в оплате труда. Директива была принята в 2022 году, и с тех пор минимальная заработная плата быстро выросла по всей Европе. Таким образом, это помогло повысить заработную плату и уровень жизни многих работников", - заявила она.

    Что касается пунктов, которые суд отклонил, Грнчирова отметила, что пока идет их анализ. Однако, по ее мнению, это не оказывает существенного влияния на процедуру, установленную в директиве.

    Суд отменил критерии, которые должны учитываться государствами-членами при установлении законодательно закрепленной минимальной зарплате. Так же суд счел неправомерным правило, запрещающее ее снижение в случае автоматической индексации.

    Евросоюз Еврокомиссия заработная плата суд

