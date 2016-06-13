Евростат: За шесть лет страны ЕС предоставили гражданство 5 млн. мигрантов

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ За шесть лет страны ЕС дали гражданство 5 млн. мигрантов, на первом месте среди них - выходцы из Марокко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат, которое подвело итоги по предоставлению европейского гражданства за период с 2009 по 2014 год.

"За период с 2009 по 2014 год 28 государств ЕС предоставили свое гражданство более чем 5 млн. человек", - отметили в Евростат.

По информации, только в 2014 году страны ЕС дали гражданство 890 тыс. человек. Первые три места по получению европейского гражданства занимают выходцы из Марокко (9,2%), Албании (4,1%) и Турции (3,7%). На четвертом месте - индийцы (3,5%), основную массу которых принимают Великобритания и Ирландия.