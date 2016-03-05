Евростат: За год в Германию прибыли почти 442 тысячи беженцев

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Власти Германии в 2015 году приняли почти 442 тысячи беженцев, что является крупнейшим показателем среди стран Евросоюза.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в отчете статистического управления агентства Евростат.

"В Германию прибыли 441 тысяча 800 беженцев, что является увеличением на 155% по сравнению с 2014 годом", - говорится в отчете. В тройке лидеров по приему беженцев также Венгрия - 174 тысячи беженцев и Швеция - 156 тысяч. Меньше всего беженцев приняли Литва, Словения и Словакия - менее 300 человек каждая.

Всего, по данным Евростат, свыше 1,25 миллиона граждан третьих стран, главным образом сирийцев, афганцев и иракцев запросили убежище в государствах Евросоюза в 2015 году.