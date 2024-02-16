Евросоюз запустит 19 февраля операцию Aspides в Красном море на один год

Евросоюз запустит 19 февраля операцию Aspides ("Щиты") в Красном море на один год.

Евросоюз запустит 19 февраля операцию Aspides ("Щиты") в Красном море на один год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД 27 стран сообщества 19 февраля.

"Запуск состоится в понедельник. Подразумевается, что задачи будут выполнены в указанный срок", - сказал он.

Цель операции Aspides - сыграть активную роль в защите стратегических интересов европейских государств, смягчить негативные последствия нарушения работы одной из крупнейших торговых артерий мира, такой как Красное море, для мировой экономики и, а также обеспечить морскую безопасность в регионе.